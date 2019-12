Immigrazione: Fondazione Di Vittorio (Cgil), dati reali confutano luoghi comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra, "è necessario costruire una risposta sociale che metta tutti, chi è nato e chi è immigrato in Italia, nelle condizioni di difendere i propri diritti e di conquistarne di nuovi, soprattutto in relazione ad una crescita complessiva del Paese. Abbiamo dunque il dovere di disinnescare tutte quelle tensioni che vengono create ad arte solo per ottenere consenso elettorale, contrapponendo - conclude il dirigente sindacale - alla teoria del 'Prima gli italiani' quella del 'Prima i diritti di tutti'". (Com)