Lega: Calderoli, partito è diventato nazionale, due/terzi elettorato è al Centro-Sud

- “La Lega è diventata nazionale lo dico rispetto a chi ha nostalgia della Lega nord, con due/terzi dell’elettorato che è al Centro e al Sud quindi se vogliamo cambiare le cose dobbiamo prendere i voti anche di quella parte del Paese”. Lo ha detto il senatore Roberto Calderoli, responsabile Organizzativo Federale del Carroccio, nel suo intervento al congresso federale straordinario del partito convocato per apportare alcune modifiche dello statuto del movimento fondato nel 1991 a Bossi. “Qualcuno dice che siamo diventati sovranisti ma se questo significa che difendiamo i nostri confini allora è vero. Siamo e restiamo - ha aggiunto - un partito popolare, che sta vicino alla gente, motivo per cui tanti oggi votano la Lega Nord. E lo statuto non risponde più alle esigenze del movimento. Bisogna ricordarsi le sentenze i processi e i sequestri a cui siamo stati sottoposti”. In questa cornice ha chiarito Calderoli c’è “l’esigenza di avere due soggetti giuridici diversi quindi avremo la Lega nord e la Lega Salvini Premier. La Lega Nord - ha concluso Calderoli - continuerà a esistere perché dobbiamo rispettare impegni presi con la procura di Genova”. (Rem)