Business news: Grecia, in vendita il 49 per cento dell'operatore della rete elettrica Hedno

- La Grecia intende vendere una quota del 49 per cento nell'operatore della rete di distribuzione dell'elettricità (Hedno) per sostenere l'attuale proprietario, ovvero l'ente controllato dallo Stato Public Power Corporation (Ppc). Lo ha confermato il ministro dell'Energia di Atene, Kostis Hatzidakis, spiegando che l'intenzione è quella di attirare importanti investitori internazionali. "Sarà un'iniezione di denaro per Ppc e una modernizzazione per la stessa Hedno", ha dichiarato Hatzidakis citato dai media locali. Nei giorni scorsi l'ente ellenico per le privatizzazioni (Hradf) ha annunciato anche l'inizio della gara d'appalto per la vendita di una quota della società per la distribuzione del gas naturale (Depa). (Gra)