Business news: Lukoil, produzione petrolio russa può superare 600 milioni di tonnellate l'anno

- La Russia è in grado di portare la produzione di petrolio e condensati a oltre 600 milioni di tonnellate all'anno in base alle prospettive a lungo termine. È quanto si legge nel rapporto della compagnia energetica privata russa Lukoil con gli outlook sino al 2035. "La Russia ha il potenziale per aumentare la produzione a oltre 600 milioni di tonnellate all'anno nella prospettiva a lungo termine, principalmente aumentando l'indice di recupero del petrolio e sviluppando le risorse difficili da estrarre", ha riferito Lukoil. Nel frattempo, c'è una tendenza al degrado della base di risorse in Russia a causa dell'esaurimento dei giacimenti nelle tradizionali regioni dove si effettua la produzione petrolifera, si legge nel rapporto di Lukoil. (Rum)