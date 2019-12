Business news: premier Repubblica Srpska, priorità per il 2020 centrali idriche e autostrada

- Le priorità nel 2020 per il governo della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, saranno la costruzione delle centrali idriche Buk Bijela e Dabar e dell'autostrada tra Bijeljina e Brcko. Lo ha annunciato il premier di Banja Luka Radovan Viskovic in conferenza stampa. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Viskovic ha detto che "il debito pubblico sarà nel 2020 pari al 37 per cento del Pil, mentre il debito complessivo sarà al 48 per cento del Pil". Viskovic ha sottolineato che "questo indica che la Repubblica Srpska ha a disposizione parecchio spazio di manovra per ottenere nuovi finanziamenti e realizzare investimenti". (Bos)