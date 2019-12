Energia: oggi colloqui tecnici fra Gazpron e rappresentanti Ucraina su transito gas (2)

- A meno di due settimane dalla scadenza dell’attuale contratto, sembra essere giunta a una svolta la discussione sul nuovo accordo per il transito del gas fra Russia e Ucraina. Nella serata di giovedì, dopo ore di riunione a Berlino, i rappresentanti dei due paesi, coadiuvati dalla Commissione Ue e dal governo tedesco, hanno raggiunto un’intesa di massima, i cui dettagli non sono però stati resi noti. A dare l’annuncio è stato il vicepresidente della Commissione europea per l’Unione dell’energia, Maros Sefcovic, che ha accompagnato il percorso negoziale nell’ultimo anno, tappa per tappa. Sefcovic ha parlato di un “accordo di principio” che dovrebbe essere una buona notizia “per la Russia, l’Ucraina e per tutti i cittadini europei”, esprimendo dunque soddisfazione per l’esito della riunione. Il risultato finale dell’incontro a Berlino è stato sorprendente per diversi osservatori: nonostante la scadenza ormai imminente del contratto, fissata per il 31 dicembre 2019, i presupposti alla vigilia dell’ennesimo round negoziale non erano molto positivi. (segue) (Rum)