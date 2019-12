Energia: oggi colloqui tecnici fra Gazpron e rappresentanti Ucraina su transito gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo importante nella riuscita della riunione sembra essere stato giocato dalla Germania, che per la prima volta ospitava una sessione dei colloqui, mediati come sempre anche dalla Commissione europea. Il testo dell’accordo raggiunto dovrà in ogni caso ottenere il sostegno politico effettivo di Mosca e Kiev, i cui governi avranno l’ultima parola in merito alle condizioni effettive del contratto. Per questo motivo, pur dimostrando evidente soddisfazione, Sefcovic ha ribadito che la questione non è ancora chiusa e che probabilmente sarà necessario ulteriore lavoro, soprattutto sul piano tecnico, per arrivare ad una definitiva intesa. Il portavoce della Commissione europea, Tim McPhie, ha ripreso le parole del vicepresidente, affermando a sua volta che l’accordo “copre i volumi, la durata del transito, le tariffe e le questioni in sospeso tra Mosca e Kiev”. (segue) (Rum)