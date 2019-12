Libano: al via oggi consultazioni premier designato Diab per formare nuovo governo

- Il primo ministro designato libanese, Hassan Diab, darà il via oggi alle consultazioni per formare il governo. “La situazione non consente nessuna perdita di tempo e intensificherò le consultazioni per raggiungere gli obiettivi che i libanesi desiderano”, ha detto. "La responsabilità dell'ascesa del Libano è enorme e tutti sono consapevoli della sfida economica e finanziaria che il paese sta affrontando – ha detto -. Cominciamo un nuovo viaggio che rispecchia la volontà della gente". Rivolgendosi ai manifestanti, il premier designato ha affermato: "Le tue richieste sono legittime e rappresentano una base per la costruzione di un nuovo Stato". Le consultazioni non vincolanti di Diab con i blocchi parlamentari sulla forma e l'allineamento del nuovo governo sono previste per sabato, 21 dicembre. (segue) (Lib)