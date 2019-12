Libano: al via oggi consultazioni premier designato Diab per formare nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, Diab ha dichiarato di voler formare un governo di esperti e indipendenti per far fronte alla paralizzante crisi economica del paese, al termine di un incontro con il premier uscente Saad Hariri. Il 19 dicembre, Diab, professore universitario ed ex ministro dell'istruzione, ha ottenne la maggioranza dei voti dei deputati dopo aver ricevuto il sostegno dei partiti sciiti Hezbollah e Amal e del Movimento patriottico libero di Gebran Bassil. Tuttavia, gli manca il sostegno delle principali figure sunnite, incluso il più grande partito sunnita guidato da Hariri, Al Mustaqbal. Secondo quanto evidenzia la stampa locale, è particolarmente problematico per Diab, che come sunnita non ha il supporto della propria comunità. Al termine dell’incontro con Hariri, Diab, tuttavia, ha parlato di un'atmosfera "positiva". "Come esperto e indipendente, la mia inclinazione è quella di formare un governo che sia veramente composto da esperti e indipendenti", ha detto Diab. (Lib)