India: proteste su legge cittadinanza, Modi convoca consiglio dei ministri

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha convocato per ogi una riunione del consiglio dei ministri per discutere della sicurezza nel paese a seguito delle proteste contro il discusso Citizenship (Amendment) Act. Lo riferiscono fonti governative ai media locali. Al centro delle proteste la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, escludendo i musulmani. Gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza hanno sinora causato la morte di almeno 14 persone. Nella sola giornata di venerdì sei persone sono morte nello stato dell'Uttar Pradesh. Due manifestanti sono stati uccisi a Bijnor e gli altri quattro a Sambhal, Firozabad, Meerut e Kanpur. Il direttore della polizia statale, Om Prakash Singh, ha però negato che i decessi siano stati causati da colpi di arma da fuoco sparati dagli agenti. Giovedì un’altra persona è morta nell’Uttar Pradesh, a Lucknow, e altre due nel Karnataka; nell’Assam ne sono morte sei dall’inizio delle proteste. (Inn)