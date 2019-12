Serbia: prosegue visita presidente Vucic in Albania, oggi a Durazzo

- Prosegue oggi la visita del presidente serbo Aleksandar Vucic in Albania. Il capo dello Stato si recherà a Durazzo per visitare i luoghi colpiti dal sisma del 26 novembre. Vucic è arrviato ieri in Albania per partecipare a Tirana alla riunione dedicata all'iniziativa denominata "Mini Schengen" per una libera circolazione di persone, merci, capitale e servizi fra Serbia, Macedonia del Nord e Albania. Alla riunione è stato presente anche il capo dello Stato del Montenegro Milo Djukanovic. (Seb)