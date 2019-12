Natale: Coldiretti/Ixè, in vacanza 12,9 milioni di italiani (+19 per cento)

- "Ben 12,9 milioni di italiani hanno deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le festività natalizie e di fine anno con un forte aumento del 19 per cento rispetto allo scorso". E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè per le partenze nelle festività di Natale dalla quale si evidenzia un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest'anno come meta dall'81 per cento dei vacanzieri. "La spesa media - si legge in una nota - sarà di 434 euro per persona con un aumento del 7 per cento rispetto allo scorso anno e si allunga ad una media di sei giorni la durata della vacanza natalizia con il 26 per cento che starà fuori tre giorni al massimo, il 51 per cento dai quattro ai sette giorni, il 17 per cento da otto a quindici giorni ed il restante 6 per cento ancora di più. Il 67 per cento ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24 per cento preferisce l'albergo, ma tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi. La stragrande maggioranza dei vacanzieri (74 per cento) prenota le ferie da solo, soprattutto attraverso Internet - continua Coldiretti - mentre un 19 per cento si affida a tour operator e agenzie viaggi e un per cento si affida ad altri o preferisce improvvisare". (segue) (Com)