Natale: Coldiretti/Ixè, in vacanza 12,9 milioni di italiani (+19 per cento) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota prosegue affermando che "sul podio delle destinazioni salgono le città e le località d'arte con il 48 per cento, seguite dalla montagna con il 38 per cento, mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Sono quasi un milione i vacanzieri che per Natale e/o Capodanno hanno scelto l'agriturismo alla ricerca di riposo e di tranquillità lontano dalle preoccupazioni. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo resta la qualità più apprezzata degli agriturismi italiani che si confermano infatti come la più valida alternativa ai pranzi e ai cenoni casalinghi delle feste. Nel tempo gli oltre 23 mila agriturismi italiani hanno però qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o attività culturali - conclude la Coldiretti - come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness". (Com)