India-Cina: oggi a Nuova Delhi il 22mo incontro sulle questioni dei confini

- Si tiene oggi a Nuova Dehli il 22mo incontro tra i rappresentanti speciali di India e Cina per la risoluzione delle questioni dei confini. Lo ha annunciato un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La delegazione indiana sarà guidata da Ajit Doval, consigliere per la Sicurezza nazionale, mentre quella cinese da Wang Yi, ministro degli Esteri. Sarà il primo incontro di alto livello dal secondo vertice informale tra i leader dei due paesi, il primo ministro dell’India Narendra Modi e il presidente della Cina Xi Jinping, che si è svolto a ottobre a Chennai, nello Stato indiano del Tamil Nadu. Quel summit si chiuse, come vuole il carattere di informalità di questo tipo di incontri, senza una dichiarazione congiunta né la firma di accordi, ma con l’impegno a gestire “con prudenza” le divergenze per impedire che sfocino in controversie, come riferito da un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader si sono soffermati anche sulla questione dei confini, esortando i loro rappresentanti speciali a proseguire il confronto e a raggiungere una soluzione accettabile sulla base dei principi guida sottoscritti nel 2005. (segue) (Inn)