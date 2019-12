Serbia-Kosovo: Amendola, necessario sforzo per dialogo

- E' necessario proseguire in un sforzo per il dialogo fra Belgrado e Pristina: lo ha detto oggi il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, in un'intervista concessa alla stampa italiana a Belgrado. "Noi adesso attendiamo che il nuovo governo del Kosovo si insedi, ma crediamo che lo sforzo per il dialogo e il negoziato sia necessario", ha detto Amendola aggiungendo che "la richiesta di dialogo anche del governo serbo degli ultimi tempi è positiva, e l'Unione europea deve continuare sulla strada aperta da Federica Mogherini perché il dialogo si rafforzi e continui". In attesa della nascita del nuovo governo kosovaro, ha ribadito Amedola, l'Italia sosterrà l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue "e tutti coloro che si adopereranno per un dialogo che sia proficuo su questo versante". (Seb)