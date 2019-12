Business news: Russia, Putin estende progetto pilota sistema fiscale per lavoratori autonomi

- Dal primo gennaio 2020 l'esperimento di introduzione della normativa fiscale agevolata dedicata ai lavoratori autonomi sarà esteso a 19 nuove regioni. La legge è stata firmata dal presidente russo Vladimir Putin. Il progetto pilota, già in atto in alcune regioni, sarà esteso a nuovi soggetti federali (San Pietroburgo, Voronezh, Volgograd, Leningrado, Nizhnij Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Rostov, Samara, Sakhalin, Sverdlovsk, Tjumen, Cheljabinsk, Nenets, Khanty-Mansi, Jamalo-Nenets, Bashkortostan). Il regime fiscale per i lavoratori autonomi è attivo a Mosca e nella regione circostante, oltre che nelle entità amministrative di Kaluga e in Tatarstan dall'inizio del 2019. L'esperimento prevede una procedura semplificata per la registrazione dei lavoratori autonomi tramite applicazione mobile, l'esenzione dall'uso dei registratori di cassa e l'esonero dalla presentazione della contabilità agli enti governativi. Le aliquote fiscali sono fissate al 4 per cento del reddito annuo non superiore a 2,4 milioni di rubli (circa 34 mila euro) nel caso delle persone fisiche, mentre sale al 6 per cento quando si tratta di persone giuridiche e imprenditori individuali. (Rum)