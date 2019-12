Business news: Petrofac e Socar ottengono contratto a supporto attività Bp in Azerbaigian e Georgia

- Petrofac, in joint venture con la compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar), ha ottenuto un contratto di servizi di gestione del progetto per supportare le operazioni di Bp in Azerbaigian e Georgia. È quanto riferisce una nota di Petrofac, secondo cui il contratto triennale supporterà attività sia onshore che offshore per progetti operati da Bp nell'area del Mar Caspio, tra cui Azeri-Chirag-Gunashli (Acg), Shah Deniz, Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc), South Caucasus Pipeline (Scp) e Western Route Export Pipeline (Wrep). “Continuiamo a espandere la nostra offerta di servizi nella regione con il nostro partner chiave Socar. Petrofac è attiva in Azerbaigian da oltre 15 anni. Abbiamo lavorato con Bp in precedenza nella regione e siamo ben posizionati e impegnati a fornire supporto sicuro, affidabile ed efficiente nella consegna dei loro progetti significativi che si spostano in avanti in Azerbaigian e Georgia”, ha affermato Mani Rajapathy, amministratore delegato di Petrofac Eps East. “Abbiamo stabilito una partnership di successo con Petrofac che continua a prosperare, la joint venture unisce la nostra rispettiva esperienza, conoscenza locale e capacità. Sono lieto di questo ultimo contratto a sostegno della Bp nella regione del Caspio, che è diventata una delle principali aree di produzione di petrolio e gas nel mondo", ha dichiarato il vicepresidente di Socar, Khalik Mammadov. (Res)