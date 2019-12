Business news: Opel riprende le vendite in Russia

- Psa Peugeot Citroen ha iniziato a vendere nuovi modelli di autovetture Opel in Russia. E’ quanto si legge in una nota. "Opel sta tornando in Russia: i primi modelli della casa automobilistica tedesca di Russelsheim sono arrivati alle concessionarie di auto dei concessionari ufficiali nelle principali città della Russia: Mosca, San Pietroburgo, Nizhnij Novgorod, Rostov sul Don, Rjazan e Stavropol. Le auto disponibili su ordinazione sono le Grandland X, prodotte nello stabilimento di Eisenach, e i minibus Zafira Life, la cui produzione si svolge a Kaluga", ha dichiarato Opel in una nota. Opel aveva lasciato il mercato russo nel 2015. (Rum)