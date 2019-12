Business news: Albania, tasso inflazione in leggero aumento a novembre

- Il tasso d'inflazione in Albania ha registrato un lieve incremento, di 0,1 punto percentuale lo scorso mese di novembre, attestandosi quindi a quota dell'1,4 per cento. Lo rivelano i dati diffusi dall'Istituto delle statistiche albanese (Instat). Nell'indice dei prezzi al consumo, su base annua, il comparto "Alimentari e bevande non alcooliche" ha contribuito con +1,21 punti percentuali, seguito dal gruppo "Mobili, elettrodomestici e manutenzione delle abitazioni"con +0,09 punti percentuali, dal gruppo "Divertimento e cultura", con +0,06 punti percentuali e "Alberghi, bar e ristoranti" ", con +0,05 punti percentuali. Il gruppo "Bevande alcooliche e tabacco" e i prezzi del gruppo "Affitto, acqua, combustibili ed energia" hanno contribuito rispettivamente con +0,04 e +0,02 punti percentuali. Negativo invece l'effetto dei prezzi del gruppo "Trasporto" con -0,10 punti percentuali e quelli del gruppo "Abbigliamento e calzature", -0,01 punti percentuali. (Alt)