Business news: Romania, bilancia dei pagamenti sale a 9,201 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2019

- Il conto corrente della bilancia dei pagamenti della Romania ha registrato un deficit di 9,201 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2019, in aumento del 22,1 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dello scorso anno. Lo riferisce la Banca nazionale della Romania (Bnr) con un comunicato. La bilancia commerciale ha registrato un deficit più alto con 2,499 miliardi di euro, la bilancia dei servizi ha registrato un eccedente più alto con 278 milioni di euro mentre la bilancia dei redditi primari si è conclusa con un deficit più basso con 562 milioni di euro. La bilancia dei redditi secondari ha registrato un eccedente più basso con 10 milioni di euro. Nei primi dieci mesi dell'anno, il debito estero totale è salito a 8,377 miliardi di euro. Il debito estero a lungo termine è stato di 73,964 miliardi di euro al 31 ottobre 2019 (il 68,3 per cento del debito estero totale), in aumento dell'8,3 per cento rispetto al 31 dicembre 2018. Il debito estero a breve termine è arrivato a 34,254 miliardi di euro al 31,7 per cento del debito estero totale, in aumento dell'8,6 per cento rispetto al 31 dicembre 2018. (Rob)