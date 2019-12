Business news: Lukoil, dollaro continuerà a condizionare formazione prezzi petrolio sino al 2035

- Il dollaro statunitense manterrà il suo ruolo di leader nel commercio internazionale e continuerà a influenzare la formazione del prezzo del petrolio nel periodo sino al 2035, nonostante i tentativi di passare all'utilizzo delle valute nazionali. È quanto si legge nel rapporto di Lukoil con gli outlook di medio e lungo periodo. "Molti paesi stanno cercando di effettuare pagamenti in valute nazionali per ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il lancio nel 2018 di un contratto petrolifero a termine denominato in yuan a Shanghai è stato un evento importante per quanto riguarda l'adozione di metodi alternativi per pagare le transazioni petrolifere. Tuttavia, riteniamo che nel periodo che va sino al 2035 il dollaro statunitense manterrà il suo ruolo di leader nel commercio internazionale e continuerà a influenzare la formazione del prezzo del petrolio", ha detto Lukoil. (Rum)