Business news: Russia-Svizzera, Sberbank crea trader internazionale di materie prime

- La banca russa Sberbank ha registrato in Svizzera una consociata, Sber Trading Swiss, che si occuperà di gestire i finanziamenti alle transazioni di materie prime sul mercato internazionale. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della banca russa a partecipazione statale. L'ufficio della società verrà aperto nella prima metà del 2020. La registrazione di una società in Svizzera consentirà a Sberbank di entrare in nuovi mercati e diversificare le operazioni sulle materie prime (petrolio, metalli, prodotti agricoli), quali la commercializzazione, lo stoccaggio e il trasporto. (Rum)