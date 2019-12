Business news: Ungheria, riduzione debito pubblico al 60 per cento entro 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese lavora ad un'ulteriore riduzione del debito pubblico, mirando a scendere sotto il 60 per cento del Pil entro la fine del 2022. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze ungherese, Mihaly Varga, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il rapporto debito-Pil scenderà secondo le previsioni al 66 per cento entro la fine di quest'anno (a fine 2018 era al 70,2 per cento). L'esecutivo ungherese intende anche aumentare la quantità di buoni del tesoro detenuti dai cittadini, portandola dagli attuali 7.500 miliardi di fiorini a 11 mila miliardi (33,3 miliardi di euro). (Vap)