Business news: Russia, Banca centrale abbassa tasso di riferimento al 6,25 per cento

- La Banca di Russia ha abbassato il tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali, al 6,25 per cento annuo. Lo riferisce una nota della Banca centrale, secondo cui la decisione in seguito a un rallentamento dell'inflazione più veloce delle previsioni. L'autorità di regolamentazione prevede che entro la fine dell'anno l'inflazione sarà pari al 2,9-3,2 per cento, nel 2020 al 3,5-4 per cento. La Banca centrale valuterà la possibilità di ridurre ulteriormente il tasso chiave nella prima metà del 2020. A giugno, luglio e settembre, la Banca di Russia ha ridotto il tasso chiave di 0,25 punti percentuali, attestandolo al 7 per cento annuo. Tale livello è stato il più basso dall'aprile 2014. Ieri il ministro dello Sviluppo economico, Maksim Oreshkin ha osservato che l'inflazione in Russia potrebbe scendere al 2,5 per cento nel primo trimestre del 2020 o attestarsi a un livello ulteriormente inferiore. Tra i fattori scatenanti del forte calo dell'inflazione, la debole domanda aggregata, la vendita di beni durevoli e la contrazione del mercato del lavoro. Il ministro russo ha aggiunto che le misure della Banca di Russia sinora non sono state sufficienti a compensare il rallentamento del credito al consumo. (Rum)