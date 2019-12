Business news: Miller (Gazprom) discute con ambasciatore Bielorussia condizioni fornitura di gas russo

- L'amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, ha discusso con l'ambasciatore bielorusso presso la Federazione Russa, Vladimir Semashko, e con il ministro dell'Energia, Viktor Karankevich, delle forniture di gas russe e della cooperazione tra i due paesi nel settore a partire dal prossimo anno. Lo ha riferito in un comunicato stampa la società russa Gazprom. "Le parti hanno discusso questioni di attualità della cooperazione nel settore del gas, a partire dal 2020. Hanno parlato delle condizioni per la fornitura di gas russo ai consumatori. Gazprom ha garantito forniture affidabili di gas ai consumatori della Repubblica nella quantità richiesta", si legge nel comunicato. Gazprom e Gazprom transgaz Belarus hanno contratti per la fornitura di gas a Minsk e il suo trasporto fino alla fine del 2019. Lo scorso anno Gazprom ha fornito 1,3 miliardi di metri cubi di gas al paese vicino. Quest'anno, scade un accordo sul prezzo delle forniture di gas russo alla Bielorussia. Il prezzo del gas è fissato a 127 dollari per mille metri cubi al confine per il 2019. Il governo ha fissato lo stesso prezzo nel progetto di bilancio per il 2020, che si basa su uno scenario conservativo per lo sviluppo economico. (Rum)