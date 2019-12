Rifiuti Roma: Brunetta (FI), bene accordo Comune-Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto tra Comune di Roma Capitale e la Regione per l’avvio a soluzione della gestione del ciclo rifiuti. I cittadini hanno bisogno di certezze ed efficienza.la presenza della sindaca Raggi domani al Divino Amore al fianco dei cittadini del nono municipio non può non rappresentare un ritrovato e positivo dialogo tra istituzioni e gli abitanti di roma sud da troppo tempo abbandonati e senza risposte in tema di difesa del loro territorio". E' quanto afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Renato Brunetta. (Com)