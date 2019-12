Imprese: Ge e Safran realizzeranno più motori Airbus per compensare arresto 737 Max Boeing

- Cfm International, la joint venture tra la statunitense Ge Aviation e la francese Safran, aumenterà la sua produzione di motori Leap1A, una delle due opzioni di turbina per l'Airbus A320neo, a circa il 58 per cento delle consegne totali. Lo scrive oggi il quotidiano “Wall Street Journal” che sottolinea come il modello A320neo sia l'alternativa di Airbus agli aerei Max della Boeing, la cui produzione sarà temporaneamente sospesa. L'allungamento dei tempi della messa a terra del Max, abbinato alla sospensione della produzione, ha già messo a dura prova le finanze di Ge, che ha subito un taglio del flusso di cassa di ben 1,4 miliardi di dollari quest'anno. Con Boeing ostacolato dalla messa a terra del Max, Airbus supererà per la prima volta il suo rivale statunitense nelle consegne totali dal 2011. (Was)