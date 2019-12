Usa-Regno Unito: moglie diplomatico statunitense accusata per morte giovane britannico (2)

- "È estremamente importante che non vi siano segnalazioni, commenti o condivisioni di informazioni online che possano in alcun modo pregiudicare questi procedimenti". Smith ha affermato che le autorità hanno anche incontrato la famiglia di Dunn per informarli del procedimento. "Anne non tornerà volontariamente nel Regno Unito per affrontare una potenziale pena detentiva per quello che è stato un incidente terribile, ma non intenzionale", ha detto l'avvocato di Sacoolas, Amy Jeffress, in una nota venerdì. Il caso ha creato alcune tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. (Was)