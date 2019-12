Usa-Brasile: telefonata Trump-Bolsonaro su commercio dopo minaccia statunitense su dazi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato oggi di commercio durante una telefonata con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Lo ha fatto sapere lo stesso inquilino della Casa sul suo profilo Twitter. Il colloquio avviene dopo poche settimana dalla minaccia degli Stati Uniti di ripristinare le tariffe siderurgiche sulla nazione sudamericana. "Ho appena avuto un'ottima telefonata con il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Abbiamo discusso di molti argomenti, incluso il commercio. Le relazioni tra Stati Uniti e Brasile non sono mai state più forti!", ha scritto Trump. All'inizio di dicembre, il presidente statunitense aveva annunciato che il Brasile e l'Argentina stavano operando una massiccia svalutazione delle loro valute e che quindi avrebbe ripristinato le tariffe su tutto l'acciaio e l'alluminio che viene spedito negli Stati Uniti dai due paesi con effetto immediato. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, in seguito ha dichiarato che l'amministrazione non aveva preso una decisione definitiva sull'imposizione delle tariffe. (Was)