Usa-Germania: telefonata tra Pompeo e omologo Maas, focus su Libia e Nord Stream 2

- La situazione in Libia e il gasdotto Nord Stream 2 sono stati gli argomenti principali discussi oggi in una telefonata dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e l'omologo tedesco Heiko Maas. Lo riferisce la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, attraverso un comunicato stampa. "Il Segretario Pompeo e il ministro degli Esteri Maas hanno discusso degli sforzi internazionali in corso a sostegno del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per raggiungere un cessate il fuoco in Libia e un ritorno ad un percorso politico. Il segretario e il ministro degli Esteri hanno condiviso le preoccupazioni in merito alle violazioni del embargo sulle armi e il crescente coinvolgimento di mercenari e appaltatori militari privati", ha dichiarato Ortagus. Pompeo e Maas hanno anche discusso della costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e della "forte opposizione" di Washington, ha aggiunto la portavoce. In settimana il Congresso degli Stati Uniti ha approvato le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella progetto Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania in realizzazione nel Mar Baltico, incluse nel bilancio per la difesa. (Was)