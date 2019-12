Canada-India: incontro ministri Esteri Champagne e Jaishankar su commercio e situazione Jammu e Kashmir

- Il ministro degli Esteri canadese Francois-Philippe Champagne e la controparte indiana Subrahmanyam Jaishankar hanno discusso di questioni di interesse regionale, tra cui la situazione in Jammu e Kashmir, commercio e diritti umani. Lo riferisce un comunicato stampa del Global Affairs Canada. "Il ministro Champagne e il ministro Jaishankar hanno discusso di azioni concrete per rafforzare le relazioni bilaterali tra Canada e India attraverso priorità condivise, come commercio e investimenti, uguaglianza di genere, cambiamenti climatici, pace e sicurezza", si legge. I due diplomatici hanno sottolineato i legami profondi che legano i due paesi, con il Canada sede di una delle più grandi diaspora indiane del mondo. Jaishankar ha anche parlato con il primo ministro canadese Justin Trudeau aggiungendo che non vede l'ora di lavorare a stretto contatto con il Canada sulla scena globale nei prossimi cinque anni.(Res)