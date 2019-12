Usa: governatore Tennessee, stato continuerà ad accettare i rifugiati

- Il Tennessee, negli Stati Uniti, continuerà a consentire il reinsediamento dei rifugiati nello stato. Lo ha detto il governatore repubblicano Bill Lee che in settimana ha inviato una lettera al segretario di Stato Mike Pompeo annunciando la decisione. La lettera arriva in risposta a un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump a settembre che ha dato allo stato e alle località la decisione di consentire ai rifugiati di reinsediarsi nelle loro comunità. "Gli Stati Uniti e il Tennessee sono sempre stati, sin dalla fondazione della nostra nazione, un fulgido faro di libertà e opportunità per i perseguitati e gli oppressi, in particolare quelli che subiscono persecuzioni religiose", ha detto Lee in una nota. "La mia amministrazione ha lavorato ampiamente per determinare il miglior risultato per il Tennessee e acconsentirò a lavorare con il presidente Trump e la sua amministrazione per reinsediare responsabilmente i rifugiati", ha detto.(Was)