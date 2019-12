Business news: Polonia, inflazione al 2,6 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione della Polonia a novembre è stato del 2,6 per cento su base annuale. Lo riferisce l'Ufficio centrale di statistica (Gus), ripreso dall'emittente "Polskie Radio". Il dato è in linea con le previsioni rilasciate dal governo alla fine dello scorso mese. Il prezzo dei beni di consumo cresce dell'1,7 per cento rispetto al novembre 2018, mentre quello dei servizi cresce del 5,3 per cento. A ottobre la crescita del tasso d'inflazione era stata del 2,5 per cento. (Vap)