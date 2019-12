Difesa: Usa invita formalmente Cina a colloqui su controllo armamenti

- L'assistente del segretario di Stato Usa, competente per la Sicurezza internazionale e la non proliferazione (Isn), Christopher Ford, ha formalmente invitato la Cina a iniziare un dialogo strategico sulla sicurezza e il controllo degli armamenti. Lo si apprende da una nota dell'Isn del dipartimento di Stato. "Ford, svolgendo le funzioni degli Stati Uniti per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, ieri ha formalmente invitato la Cina a iniziare un dialogo strategico sulla sicurezza in materia di riduzione del rischio nucleare e controllo degli armamenti e il loro futuro", ha affermato l'ufficio Isn via Twitter. L'ufficio ha dichiarato di sperare di iniziare le discussioni il prima possibile e attende con impazienza la risposta della Cina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente espresso interesse a creare un nuovo accordo sul controllo degli armamenti con la Russia che includa anche la Cina. (Was)