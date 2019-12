Usa: “Wsj”, Guatemala vicina ad accordo per accettare richiedenti asilo messicani

- Entro pochi giorni il Guatemala concluderà un accordo per ampliare l'intesa raggiunta in materia di asilo con gli Usa e iniziare ad accettare i migranti messicani inviati dal confine degli Stati Uniti meridionali. Lo riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” citando funzionari statunitensi e guatemaltechi a conoscenza dei colloqui. In base all'accordo firmato a luglio tra gli Stati Uniti e il Guatemala, i richiedenti asilo - molti dei quali attraversano più di un paese prima di raggiungere gli Stati Uniti - potrebbero invece essere inviati in Guatemala per presentare le loro richieste. Il dipartimento della Sicurezza nazionale (Dhs) ha iniziato a inviare un piccolo numero di migranti in Guatemala a novembre, ma ha limitato i richiedenti asilo ammissibili a quelli provenienti da El Salvador e Honduras. Dopo un incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente guatemalteco Jimmy Morales, è probabile che il Guatemala inizi ad accettare persone di altre nazionalità, inclusi messicani e brasiliani, hanno detto i funzionari che hanno familiarità con i colloqui.(Was)