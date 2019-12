Usa: Pelosi invita Trump a tenere Stato dell'Unione il 4 febbraio

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha invitato oggi al presidente Donald Trump a tenere il suo annuale discorso sullo Stato dell'Unione il 4 febbraio. "Nella loro grande saggezza, i nostri Fondatori hanno elaborato una Costituzione basata su un sistema di separazione dei poteri: tre rami uguali che fungono da controllo reciproco. Per garantire l'equilibrio dei poteri, la Costituzione chiede al presidente 'di volta in volta del tempo dedicato al Congresso per informazioni sullo Stato dell'Unione'", ha scritto Pelosi in una lettera a Trump. Un assistente della Casa Bianca ha riferito a “The Hill” che Trump ha accettato.(Was)