Usa-Ecuador: Pompeo incontra esponenti governo ecuadoriano ed elogia sforzi economici

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha incontrato ieri a Washington, DC, il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Jose Valencia, il segretario generale della presidenza, Juan Sebastian Roldan, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Richard Martinez. Il segretario Pompeo, si legge in un comunicato stampa del dipartimento di Stato, ha elogiato gli sforzi di riforma economica dell'Ecuador e l'impegno a lavorare per la prosperità a lungo termine per tutti gli ecuadoriani. Tra i temi affrontanti anche la forte cooperazione bilaterale Usa-Ecuador e di altri settori di cooperazione in materia di commercio. Il segretario Pompeo ha ringraziato il ministro Valencia, il segretario generale Roldan e il ministro Martinez per la forte collaborazione dell'Ecuador nella regione e il suo sostegno alla democrazia e ai diritti umani.(Was)