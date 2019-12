Energia: Usa, amministrazione bloccherà nuovi standard su lampadine a risparmio energetico

- L'amministrazione Trump ha annunciato oggi che bloccherà i requisiti di risparmio energetico previsti per entrare in vigore il 1° gennaio per le lampadine elettriche, sfidando una legge bipartisan del 2007 approvata dal Congresso. Il dipartimento dell'Energia ha affermato che aumentare l'efficienza delle lampadine potrebbe costare ai consumatori oltre il 300 per cento rispetto alle lampadine a incandescenza e che i cittadini statunitensi non hanno bisogno di regolamentazione perché molti stanno già acquistando lampadine efficienti. "Il popolo statunitense continuerà a poter scegliere come illuminare le proprie case", ha dichiarato il segretario all'Energia Dan Brouillette. I requisiti avrebbero richiesto l'utilizzo di lampadine a basso consumo di energia rispetto alle normali lampadine a incandescenza. (Was)