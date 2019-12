Aerospazio: possibile problema software costringe Nasa ad annullare missione Starliner di Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boeing ha subito un'altra battuta d'arresto oggi dopo che la sua navicella Starliner, progettata per far volare gli astronauti della Nasa nello spazio, non è riuscita a raggiungere l'orbita corretta, forzando la cancellazione della missione pianificata alla Stazione spaziale internazionale. La capsula, senza equipaggio, era diretta alla Stazione spaziale internazionale (Iss). “L’accensione necessaria per l’attracco con l’Iss non è avvenuta”, ha dichiarato il numero uno della Nasa Jim Bridenstine. Il malfunzionamento del sistema dovrebbe essere stato causato da un problema sul software della navicella, che guidava le operazioni del veicolo spaziale, scrive il “Washington Post”. Con il fallimento della missione, SpaceX resta in testa per rilanciare le capacità della Nasa a inviare uomini nello spazio. Il fallimento della missione fa comunque sorgere dubbi sul fatto che le divisioni di Boeing possano condividere approcci alla progettazione, test e valutazione che portano a problemi condivisi con il software. (Was)