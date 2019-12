Messico: due navi da crociera Carnival si scontrano a Cozumel, almeno 6 persone ferite

- Due navi da crociera Carnival si sono scontrate questa mattina al porto di Cozumel, in Messico, causando il ferimento di almeno sei persone, ha riferito la stessa compagnia compagnia. "Carnival Glory stava manovrando per attraccare quando entrò in contatto con Carnival Legend che era già a fianco", ha scritto un portavoce della compagnia in un comunicato. "Stiamo valutando il danno ma non ci sono problemi che incidono sulla navigabilità di entrambe le navi". Carnival Cruise Line è una linea di crociera internazionale tra le più grandi a livello globale. Oggi 8 navi da varie compagnie di crociera erano attese al porto di Cozumel. L'attracco della Carnival Glory, che domenica ha lasciato il porto di origine a New Orleans, era previsto per le 10 mentre quello della Carnival Legend sarebbe dovuto avvenire alle 8 di mattina (ora locale). (Mec)