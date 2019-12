Usa: capo Stato maggiore congiunto respinge ricostruzioni stampa su bugie guerra Afghanistan

- Il capo di Stato maggiore congiunto dell'esercito degli Stati Uniti, Mark Milley, ha smentito le ricostruzioni stampa della scorsa settimana che sostenevano come il Pentagono per anni abbia mentito sui progressi della guerra in Afghanistan. “So che si parla là fuori di una sorta di bugia coordinata nel corso, diciamo, di 18 anni. La trovo un po' una forzatura, più che una forzatura trovo che sia una interpretazione errata, per la mia esperienza personale”, ha detto Milley ai giornalisti al Pentagono. Il capo di Stato maggiore congiunto - scrive il quotidiano "The Hill" - ha sostenuto che il solo numero di agenzie e funzionari che hanno lavorato alla strategia in Afghanistan renderebbe troppo difficile coordinarsi su un messaggio per ingannare il popolo degli Stati Uniti. (segue) (Was)