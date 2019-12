Usa: capo Stato maggiore congiunto respinge ricostruzioni stampa su bugie guerra Afghanistan (2)

- Migliaia di pagine di documenti governativi dimostrano che i funzionari statunitensi hanno sistematicamente mentito sulla guerra in Afghanistan durante tre amministrazioni presidenziali. E' questo l'esito dell'inchiesta condotta dal quotidiano “Washington Post” dopo una battaglia legale di tre anni per poter accedere ai documenti scottanti in possesso del governo e che dimostrerebbero i numerosi passi falsi e fallimenti commessi dall'esercito e dai governi degli Stati Uniti che, parallelamente, dichiaravano pubblicamente i successi della missione. I documenti – duemila pagine di interviste prodotte con 400 funzionari, membri dell’esercito e consulenti - dimostrano che alti funzionari statunitensi nascondevano prove e distorcevano le statistiche per far sembrare che gli Stati Uniti stessero vincendo la guerra in Afghanistan, nascondendo l’evidenza che la guerra era diventata impossibile da vincere. (segue) (Was)