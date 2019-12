Usa: capo Stato maggiore congiunto respinge ricostruzioni stampa su bugie guerra Afghanistan (3)

- "Eravamo privi di una comprensione fondamentale dell'Afghanistan, non sapevamo cosa stavamo facendo", ha detto Douglas Lute, un generale dell'esercito a tre stelle in pensione che ha aiutato la Casa Bianca a supervisionare la guerra in Afghanistan nelle amministrazioni Bush e Obama. La guerra in Afghanistan, che con i suoi 18 anni è la più lunga nella storia degli Stati Uniti, iniziò nell’ottobre 2001 dopo agli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York e a Washington compiuti da al Qaida. L'amministrazione Trump da mesi sta cercando di siglare un accordo di pace con i talebani per poter porre fine al conflitto. (Was)