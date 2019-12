Business news: ministero Sviluppo, Polonia terza in Ue per produzione industriale a ottobre

- A ottobre la Polonia ha visto una crescita della sua produzione industriale pari al 3,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo ha rivelato il ministero dello Sviluppo polacco, richiamando i dati Eurostat. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap", questo colloca il paese al terzo posto per crescita della produzione industriale a ottobre in Unione europea. Meglio della Polonia fanno solo l'Ungheria (+6,5 per cento) e l'Irlanda (+5,9 per cento). Gli analisti del dicastero dello Sviluppo evidenziano il fatto che nell'Ue complessivamente intesa è peggiorato il calo della produzione industriale, che da -1,2 per cento a settembre passa a segnare a ottobre un -1,7. Analoga la tendenza limitata alla sola eurozona (da -1,8 a -2,2). (Vap)