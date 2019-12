Business news: Romania, aumento pensioni porterà disavanzo di bilancio oltre limiti Ue

- Il nuovo governo di Bucarest ha deciso di procedere con il più grande aumento delle pensioni negli ultimi tre decenni, nel piano di spesa 2020, nonostante le crescenti preoccupazioni sul fatto che la Romania supererà i limiti di deficit di bilancio imposti dall'Unione europea. E' quanto evidenzia la stampa di Bucarest secondo cui, in vista del voto previsto per l'anno prossimo, il governo liberale ha deciso di rispettare la legge promossa dal precedente governo socialdemocratico che prevede un aumento del 40 per cento delle pensioni, precisando tuttavia che intende migliorare la riscossione delle imposte e ridurre la spesa pubblica per evitare di aumentare troppo il deficit. Il governo di Bucarest ha promesso che il prossimo anno ridurrà il deficit di bilancio al 3,6 per cento del Pil, dal 4,4 per cento del 2019. (Rob)