I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: premier uscente Haradinaj, ritardo in formazione governo segnale negativo - Il nuovo governo a Pristina dovrebbe essere formato il prima possibile da coloro che hanno vinto le ultime elezioni: è tornato a chiederlo il premier facente funzioni Ramush Haradinaj, leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). "E' buono formare le istituzioni del paese il prima possibile e questo compito spetta al vincitore delle elezioni. Il ritardo nella creazione delle istituzioni da parte dei vincitori è già un fattore negativo in partenza per loro. Coloro che hanno promesso di fermare l'estorsione dello Stato avrebbero potuto essere al governo già oggi", ha dichiarato Haradinaj rimarcando che l'Aak sarà all'opposizione, ma dicendosi pronto ad incontrare il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. La dichiarazione di Haradinaj avviene mentre si registrano nuove difficoltà nei negoziati per siglare un accordo sulla coalizione di governo tra Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk). (Res)