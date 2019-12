Roma: Bonaccorsi, da Cipe bella notizia per città

- "Oggi al Cipe abbiamo fatto un grande lavoro per Roma. Anche come Mibact abbiamo garantito i fondi per la prosecuzione delle metro C dal Colosseo a piazza Venezia”. Lo ha affermato, in una nota, Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Mibact, in merito ai fondi sbloccati oggi dal Cipe per la metro C di Roma. “C’è la conferma anche da parte di Roma Capitale che entro l’apertura della Porta Santa del Giubileo del 2024 piazza Venezia sarà libera dai lavori, con la fermata completata e le talpe riemerse dalle gallerie – ha aggiunto -. La Capitale ha bisogno di notizie come questa per ripartire".(Com)