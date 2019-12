Sport: Spadafora, ringrazio Sabelli per lavoro svolto, andremo avanti con equilibrio

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora dichiara di aver "appreso delle dimissioni comunicate dall’ingegner Rocco Sabelli e lo ringrazio per il lavoro svolto quale presidente ed amministratore delegato di Sport e Salute Spa. Andremo avanti con equilibrio, condivisione ed efficacia, per portare a termine gli impegni finora assunti e proseguire - conclude l'esponente dell'esecutivo - nel lavoro di attuazione della riforma dello sport". (Rin)