Brasile: Bolsonaro "molto preccupato" per scenario argentino con presidente Fernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo "scenario" che si sta presentando nell'Argentina del nuovo presidente Alberto Fernandez "preoccupa molto" il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. In una lunga intervista concessa alla rivista "Veja", Bolsonaro si concede una "analisi della questione Argentina", mettendo in evidenza i legami con quella sinistra latinoamericana da lui sempre censurata. "Evo Morales è in Argentina, che è al confine con la Bolivia. È un indizio. Si fermerà lì cercando di destabilizzare" il suo paese d'origine, ha detto Bolsonaro tornando ad esprimere critiche sulla decisione di Buenos Aires di concedere a Morales la possibilità di chiedere lo status di rifugiato. Il leader conservatore è quindi tornato ad attaccare scelte di politica interna del nuovo governo argentino. "È arrivata l'informazione che il presidente argentino vuol rivedere la legge, evitare che la giustizia arresti o persegua qualcuno politicamente. Laggiù Lula, che dice di essere tra virgolette un perseguitato politico, non sarebbe arrestato. Questo scenario ci preoccupa molto", ha detto Bolsonaro. (segue) (Brb)