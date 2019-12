Usa-Regno Unito: moglie diplomatico statunitense accusata per morte giovane britannico

- Le autorità britanniche hanno annunciato oggi, 20 dicembre, che la moglie di un diplomatico degli Stati Uniti verrà accusata della morte del motociclista 18enne Harry Dunn. Il capo procuratore Janine Smith ha dichiarato in una nota che Anne Sacoolas sarà accusata di "aver causato la morte per guida pericolosa" del giovane. La donna ha rivendicato l'immunità diplomatica ed è poi fuggita negli Stati Uniti nonostante le fosse stato chiesto di restare a disposizione delle autorità. “I procedimenti penali contro Anne Sacoolas sono ora attivi e che ha diritto a un processo equo", ha affermato Smith. (segue) (Was)